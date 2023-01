Coupe de France : "Trop d'erreurs", Lucien Favre revient sur l'élimination niçoise

Ce samedi, l'OGC Nice a été surpris par Le Puy Foot et a été éliminé de la Coupe de France dès les 32èmes de finale. Les vainqueurs surprises se sont imposés 1-0 grâce à un but marqué dès la 3ème minute de jeu par Mohamed Ben Fredj. Le joueur formé à l'Olympique de Marseille a donc éliminé l'équipe de Lucien Favre.

Le technicien suisse était en conférence de presse après la rencontre. Le mot qui a le plus raisonné dans la salle est "déception". Celui qui avait réussi à atteindre le podium avec les Aiglons en 2016-2017 ne parvient pas à redresser la barre. Voici ce qu'a dit le coach azuréen après l'élimination. Les propos ont été relayés par le site officiel de l'OGC Nice.

"Oui, c'est une grosse déception, une grosse grosse déception. […] En deuxième mi-temps, il y a eu quelques possibilités. Il n'y en a pas dix, c'est clair, mais il y en a trois ou quatre. On a un poteau, la balle revient, on n'est pas là pour la mettre au fond. Ou bien on est là et on ne la met pas au fond. Il y a quand même des occasions mais on savait que ça allait être un match dur. Il fallait qu'on mette les occasions qu'on a eues. […] On ne doit pas prendre un but après 1 minute et demie, deux minutes de jeu. Il y a trop d'erreurs qui nous coûtent cher. Encaisser un but comme ça, ce n'est pas possible. Je vais le revoir mais je sais qu'il y a des erreurs tactiques.C'est clair que maintenant, c'est difficile d'accepter ça, surtout le match d'aujourd'hui. C'est très dur à digérer."