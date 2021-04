Coupe de France : Toulouse et Montpellier passent, Canet-en-Roussillon aussi

Fin des matchs du jour ! Qualifications de @MontpellierHSC (L1), @ToulouseFC (L2) et @canetRFC (N2) qui sort une équipe de N1 ! Rendez-vous en quart de finale de #CoupeDeFrance 👊 #CDF pic.twitter.com/I283mJ8eMp

— Coupe de France (@coupedefrance) April 7, 2021

Châteaubriant - Montpellier (0-1)

Saumur - Toulouse (1-2)

Canet-en-Roussillon - Boulogne-sur-Mer (1-0)

Farid Fouzari a de nouveau su gagner dans cette Coupe de France version 2020-2021 face à Boulogne-sur-Mer (1-0). C'est Yohan Baï qui est le héros du soir. Juste avant la pause (42ème), il a ajusté un plat du pied du droit pour marquer le seul but du match. Ce même Baï avait été le buteur décisif contre l'OM.

Pour la deuxième salve des matchs des huitièmes de finale de la Coupe de France, ce mercredi, on a pu noter une logique globalement respectée. Globalement car Toulouse (Ligue 2) et Montpellier (Ligue 1), sur les terrains de Saumur (National 3) et Châteaubriant (National 2) sont revenus avec des victoires. Tombeur de l'OM au tour précédent, Canet-en-Roussillon (National 2) a dominé Boulogne-sur-Mer, pourtant pensionnaire de National 1.Défait pour la dernière fois le 30 janvier dernier, en Ligue 1, contre Lens (1-2), Montpellier est allé gagner sur la plus petite marge possible au stade de la Ville en Bois (0-1). Sans Savanier (hanche) et Omlin (repos), l'équipe de Michel Der Zakarian a obtenu un succès suite à une réalisation de Florent Mollet, sur coup-franc (60ème). Son tir, à la trajectoire flottante, a été décisif.Deuxième de Ligue 2, Toulouse s'en est remis à des buts de Spierings (20ème) et Bangré (67ème) face à Saumur. L'égalisation de Bouhoutt (32ème) n'aura donc pas été suffisante pour le petit poucet de la compétition, qui tombe avec les honneurs.La belle histoire ne s'arrête pas pour Canet-en-Roussillon. Après avoir sorti l'Olympique de Marseille en 16e de finale (2-1), l'équipe de