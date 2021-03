Coupe de France : Toujours pas de Neymar face à Lille

Il faudra encore attendre un peu pour voir le retour de Neymar sur la pelouse du Parc des Princes. Le maître à jouer du PSG n'est pas encore prêt et n'est pas inclus dans le groupe parisien qui recevra Lille mercredi soir en Coupe de France. "Neymar Jr a repris avec le groupe et continue son travail individuel", précise le club parisien qui pourrait toutefois enregistrer son retour pour le choc à l'OL dimanche soir en Ligue 1. A noter également le forfait de Pablo Sarabia, touché à la hanche droite. En revanche, le club de la Capitale va récupérer Ander Herrera et Moise Kean face aux Dogues.



Communiqué du PSG :

Le point médical de ce mardi 16 mars concerne Neymar Jr, Juan Bernat et Pablo Sarabia.

INDISPONIBLES :

- Neymar Jr a repris avec le groupe et continue son travail individuel.

- Juan Bernat poursuit sa rééducation et sa reprise personnelle.

- Pablo Sarabia : gêne à la hanche droite, va effectuer un travail individuel jusqu’à la trêve internationale.