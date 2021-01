Coupe de France, tirage au sort : Le PSG et l'OM presque fixés

Comme un éveil aux souvenirs d'une vie sans Covid, le tirage au sort de la Coupe de France a eu lieu, ce jeudi. Une façon de se projeter sur la doyenne des compétitions, qui devrait bien se dérouler pour cette édition 2021-22. Le 8e tour et les 32e de finale réserveront quelques affiches alléchantes.

Les 10 matchs du 8e tour de la Coupe de France pour les clubs de Ligue 2 ! 👇 RDV les 19 et 20 janvier #CoupeDeFrance #CDF pic.twitter.com/STJrkwJ6jB — Coupe de France (@coupedefrance) January 7, 2021

On notera ainsi le choc entre Troyes et Auxerre - un derby alléchant entre deux voisins qui cartonnent en Ligue 2 - et celui entre Guingamp et Caen.

Les 1ères affiches des 32es de finale de la Coupe de France ! #CDF #CoupeDeFrance pic.twitter.com/LRN5SB2IYH — Coupe de France (@coupedefrance) January 7, 2021

En se fixant sur le tour qui suivra - les 32e de finale où les écuries de Ligue 1 font leur entrée en lice -, les vainqueurs de ces deux rencontres affronteront ce qui se fait de mieux. Le Paris Saint-Germain se déplacera dans l'ouest de la France pour défier Guingamp ou Caen, tandis que le vainqueur de Troyes-Auxerre se frottera à l'OM. A noter aussi les affiches Nantes-Lens et Strasbourg-Montpellier.