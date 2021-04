Coupe de France : Rumilly-Vallières élimine Toulouse

Mathieu

Anthony

Maladroit, Toulouse a fini par craquer

événements.



🔚 C'est fait ! Qualification historique du @GfaRumilly en demi-finale de #CoupeDeFrance !!! Les pensionnaires de National 2 continuent leur superbe parcours en éliminant un club de Ligue 2 ! 👏 #GFATFC #CDF #LaCoupeDeTousLesPossibles pic.twitter.com/uh3GVucjw0

— Coupe de France (@coupedefrance) April 20, 2021

Bien que désireux de revenir dans la partie, Toulouse a surtout mis en avant un grand manque de justesse technique et a même été puni par un coup du sort. Après un coup-franc de Peuget, le ballon a été envoyé vers Guillaud, positionné au second poteau. Le joueur a remis le cuir vers l'axe, poussant Rouault à inscrire un but contre son camp (83ème). L'exploit a donc été confirmé pour Rumilly qui, grâce à une vraie adresse sur coup-franc, se qualifie en demi-finales de la Coupe de France. De fait, cette équipe devient la quatrième équipe de National 2 à atteindre les demi-finales de la compétition, après Calais en 2000, Montceau en 2007 et Quevilly en 2010.



Une grande surprise pour commencer sur la pelouse du Parc des Sport à Annecy.. L'équipe dirigée par Fatsah Amghar s'est imposée grâce à des réalisations deGuillaud (19ème) et un but contre son camp d'Rouault (83ème). C'est d'abord consécutivement à un coup-franc tiré par Peuget, que le milieu de terrain est parvenu à reprendre le ballon de la tête et ouvrir le score, profitant par la même occasion d'une sortie complètement ratée de la part du gardien de Toulouse, Pettersson.Sur le plan général, la rencontre a été très équilibrée entre les deux équipes. La 55ème minute aurait pu être cruciale pour l'équipe de Patrice Garande. En effet, Koulouris n'a pu ajuster sa frappe alors qu'il se trouvait seul face au but gardé par Delaunay. Quelques minutes plus tard (68ème), Rumilly a raté le but du break en faveur des amateurs. Bien trouvé par Liongo dans la surface de réparation, Moke s'est emmêlé les pinceaux et a permis à Toulouse de se dégager en catastrophe. Fort heureusement, cette opportunité n'aura pas eu d'incidence sur la suite des