Coupe de France : Reims trébuche, Lorient s'en sort

Reims - Valenciennes : 3-4

Les mauvaises langues diront que les Rémois ont bien fait de baisser leurs salaires... A domicile, les pensionnaires de Ligue 1 ont frôlé la petite correction de la part de Valenciennes, porté par les doublés de ses buteurs Baptiste Guillaume (21eme, 56eme) et Kévin Cabral (64eme, 81eme). Mais menés 4-1 en fin de match, les Champenois ont eu un sursaut d'orgueil avec un autre doublé, cette fois de Boulaye Dia (84eme, 90eme). Insuffisant, toutefois, pour éviter l'élimination...



"On a commis quelques erreurs, on est punis, ça nous sert de leçon, regrette Boulaye Dia sur Eurosport. On avait le ballon, tout pour faire un bon match." Kévin Cabral confirme : "On se fait peur à la fin, mais l'essentiel est là. On savait qu'ils auraient un peu plus la possession, mais qu'ils auraient du mal si on mettait un bloc compact, et qu'on pourrait appuyer en contre."

Lorient - Paris FC : 2-1

Les Merlus n'ont toujours pas été éliminés à domicile par une équipe de division inférieure depuis 1993, quand Châtellerault était venu se qualifier aux tirs au but. Les Parisiens ont pourtant eu le temps d'y croire, menant 1-0 dès la fin du premier quart d'heure et jusqu'à la 71eme minute, Yoane Wissa égalisant alors sur penalty avant l'ultime but de Moffi (83eme).



La partie de tableau réservée aux professionnels est donc lancée, alors que les seizièmes de finale permettront aux amateurs de rejoindre les clubs de l'élite, dans cette nouvelle formule très spéciale en raison du contexte sanitaire. Ce prochain tour aura lieu les 6 et 7 mars, après un tirage au sort programmé pour la fin de la semaine prochaine (dimanche 21 février) lorsque les amateurs en auront terminé.