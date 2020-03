Il ne regrette rien

Une statistique édifiante.Un temps de jeu dont il sait tirer profit. Déjà auteur de 12 buts en 2020, dont un doublé dimanche lors de la victoire de l’OL face à Saint-Etienne (2-0), il pointe ainsi à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs en Europe, à égalité avec le prodige norvégien de Dortmund Erling Haaland, et juste derrière Cristiano Ronaldo, excusez du peu.



Et comme Haaland, le troisième meilleur réalisateur de Ligue 1 (16 buts) a marqué en février face au PSG, son club formateur, et espère bien récidiver en mars. Car le choc des demi-finales de Coupe de France va opposer, mercredi soir (21h10) au Groupama Stadium, Parisiens et Lyonnais, dans un avant-goût de la finale de Coupe de la Ligue entre les deux clubs le mois prochain. Un match forcément particulier pour ce Titi, qui a quitté le centre de formation parisien à 16 ans, en 2012, pour rejoindre Fulham, où il a explosé trois ans plus tard en Championship, et ensuite confirmé au Celtic.

2 - Moussa Dembélé est le 1er joueur de Lyon à réaliser un doublé contre St Etienne en Ligue 1 depuis Nabil Fékir le 5 novembre 2017. Les 4 auteurs d'un doublé (ou plus) dans le derby en L1 au 21e siècle sont lyonnais (Dembélé, Fekir, Lacazette et Juninho). Suprématie. pic.twitter.com/KKvxodUvZw

Les Bleus en tête



Avant de rejoindre l’Ecosse, il avait d’ailleurs été approché par le PSG, mais a préféré Glasgow, sans regret. "Je sais ce que je veux faire de ma carrière. Mon idée, c’est de m’établir en tant que joueur", confiait-il alors à L’Equipe, assurant "ne rien regretter" sur son départ du PSG, et évoquant le manque de perspective pour les joueurs formés au sein du club francilien. Aujourd’hui dans sa deuxième saison lyonnaise, Moussa Dembélé compte bien jouer un vilain tour aux champions de France, puis enfin retrouver le chemin des filets en Ligue des champions, lors du huitième de finale retour face à la Juventus. Ce qui pourrait l’aider à rejoindre les Bleus. "On y pense, sans trop y penser, a-t-il assuré après le derby. Le plus important c’est de finir la saison sur une bonne note, et on verra si ça vient ou pas..."

Dembélé : "L'équipe de France, on y pense"