Coupe de France - Nice surclasse l'OM et rallie les demies !

L'OGC Nice s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, une première depuis 2011, en éliminant l'Olympique de Marseille 4-1 mercredi à l'Allianz Riviera, à l'issue d'un match sans incident notable plus de cinq mois après les débordements de Nice-OM en Ligue 1. Les Niçois, dominés rapidement après un but contre son camp de Melvin Bard (3e), ont pris le dessus grâce à un doublé de Justin Kluivert (29e, 49e) et des buts d'Amine Gouiri (10e) et Andy Delort (61e). Ils rejoignent le dernier carré de la compétition, comme Monaco et le "petit poucet" Versailles (National 2), avant le dernier quart de finale entre Nantes et Bastia (L2) jeudi.