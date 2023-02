Le Paris Saint-Germain peut avoir le sourire ! Ce lundi, à deux jours du Classique face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome, qui comptera pour les 8es de finale de la Coupe de France, le club de la capitale a enregistré le retour d'un élément offensif de poids. Bien évidemment, ce n'est pas celui de Kylian Mbappé, blessé la semaine dernière face à Montpellier et qui souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche, mais celui de Neymar. L'attaquant brésilien vient d'effectuer son retour à l'entraînement collectif ce lundi, alors que l'Auriverde avait été absent des deux derniers matchs du PSG en Ligue 1.

Prêt pour affronter l'OM ?

Le numéro 10 du club de la capitale fait un retour important dans le groupe parisien, à 48h de ce Classique dans le Sud de la France et surtout à huit jours du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Tandis que Mbappé devrait être forfait, Christophe Galtier pourra compter sur ses deux autres stars offensives, à savoir Lionel Messi et le Ney'. Tout sourire, Neymar a dévoilé sur son compte Instagram des photos de lui à l'entraînement aujourd'hui et les supporters du PSG vont pouvoir avoir le sourire eux aussi. Au lendemain de ses 31 ans, Neymar est donc bien de retour aux affaires.