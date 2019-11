Coupe de France : Nancy au bout du suspense, Valenciennes s’en remet à Chevalier

Samedi, six clubs de Ligue 2 ont eu la surprise de se voir sortir dès le 7eme tour de la Coupe de France. Ce dimanche, Nancy n’est pas passé loin de la correctionnelle. A Marcel-Picot, les hommes de Jean-Louis Garcia ont dû attendre le temps additionnel et la 96eme minute pour valider leur ticket pour le tour suivant. En ouvrant le score par Ande Dona Ndoh à la 20eme, les Lorrains pensaient pourtant avoir fait le plus dur. Mais la joie n’a été que de courte durée puisque cinq minutes plus tard, Abdelhamid El Kaoutari a concédé un penalty que Dylan Saoudi a transformé (1-1, 26eme). Dominateur, Nancy a pêché dans le dernier geste pour s’assurer rapidement la qualification. C’est finalement au bout du suspense qu’Ernest Seka a profité d’un corner mal renvoyé pour forcer l’addition (2-1,96eme).

Chevalier voit double

Au 8eme tour, les Nancéens seront accompagnés par Valenciennes. Sur la pelouse de Saint-Maximim, club de R2, Valenciennes s’est contenté d’appuyer sur l’accélérateur au retour des vestiaires. La solution est venue par deux fois par Teddy Chevalier. Après deux mois de disette, l’attaquant (32 ans) a validé le ticket valenciennois, une première fois à l’heure de jeu puis à dix minutes du terme.

Les matchs du 7eme tour de la Coupe de France avec des clubs de L2

Charitoise (R1) – Auxerre : 0-4

Gennevilliers (R2) – Le Mans : 0-2

Auch (N3) – Rodez : 0-5

Saint-Flour (N3) – AC Ajaccio : 3-1

Bergerac (N2) – Clermont : 1-0

Châteauroux – Niort : 1-1 (6-7)

Epinal (N2) – Sochaux : 2-0

Amneville (N3) – Paris FC : 0-2

Fréjus Saint-Raphaël (N2) – Grenoble : 2-1

Lens – Boulogne (N) : 3-1 ap

Lorient – Guingamp : 3-0

Murs-Erigne (R2) – Caen : 0-6

Villemomble (R2) – Orléans : 1-5

Nancy - Belfort Sud : 2-1

Saint-Maximin - Valenciennes : 0-2