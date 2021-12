Coupe de France : Metz éliminé à Bergerac, Monaco, l'ASSE et Lens assurent

Les Monégasques ont tenu leur rang sans fioriture dimanche, lors du déplacement pourtant périlleux au bouillant stade Bauer, sur le terrain du Red Star (0-2). Wissam Ben Yedder a inscrit les deux buts de la victoire (33eme, 67eme) pour l'équipe de Niko Kovac, qui avait pris ce rendez-vous très au sérieux en alignant une équipe type, avec Aurélien Tchouameni, Kevin Volland, Aleksandr Golovin ou encore Djibril Sidibé titulaires.



Lens a eu plus de mal à Poitiers (0-1), club de National 3 - cinquième division - qui a pourtant été réduit à dix dans la foulée de l'unique but de Ganago en fin de première période (37eme). Saint-Etienne, pour la première de Pascal Dupraz, s'est arraché pour remporter le derby sur le terrain de Lyon-La Duchère (0-1), qui évolue en National 2. Arnaud Nordin a marqué le but de la qualification à la demi-heure de jeu (32eme). Là aussi, Franck Haise comme Pascal Dupraz n'avaient pas spécialement fait tourner.



En revanche, la surprise est venue de Bergerac qui a sorti Metz aux tirs au but (0-0 a.p., tab : 5-4). Le seul échec est venu de Pape Sarr, qui a buté sur le gardien local Pierre Laborde-Turon, forcément le héros du jour.