Coupe de France : Marseille vient à bout de Montpellier et file en quarts

Invaincu depuis huit matchs toutes compétitions confondues, l'Olympique de Marseille a éliminé l’ES Cannet-Rocheville (4-1) et Chauvigny (3-0) pour en arriver là. Alors que le club phocéen rêve d’un premier trophée depuis la Coupe de la Ligue 2012 et d’une première Coupe de France depuis 1989, les Olympiens ont battu Montpellier ce samedi soir en 8emes de finale de la Coupe de France (1-1, 5-4 tab).

La première occasion était à mettre au crédit de Cengiz Ünder, qui repiquait dans l’axe et enroulait rapidement une frappe du gauche aux 20 mètres sur laquelle Bertaud se détendait bien à la 8eme minute. La deuxième grosse opportunité de la rencontre intervenait à la 36eme minute. Dimitri Payet obtenait ainsi un coup franc aux 20 mètres, très légèrement décalé à droite, et envoyait le cuir sur la barre héraultaise. Mais malgré de belles situations, l’OM ne concrétisait pas au repos. Toujours 0-0 à la pause.

#OMMHSC 1⃣-1⃣ TAB 5⃣-4⃣

L'OM sa qualifie pour les quarts de finale de @coupedefrance après le tir au but victorieux de @dimpayet17 🎯 pic.twitter.com/5etIHvEmcc

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2022

Bertaud a retardé l'échéance pour Montpellier

En seconde période, Bertaud continuait d’écœurer l’OM, comme sur ce corner à 20 minutes de la fin, qui avait occasionné une nouvelle frappe d’Ünder. Le même Ünder tirait sur le poteau suite à une première tentative de Payet repoussée deux minutes plus tard. Mais c’est Milik qui allait ouvrir le score suite à un cafouillage de la défense montpelliéraine du droit, à un quart d’heure de la fin (74eme). Cependant, le MHSC allait recoller à dix minutes de la fin. Sur un long ballon de Mamadou Sakho, Béni Makouana lobait ainsi le portier marseillais Pau Lopez de la tête pour le 1-1 (80eme).

En fin de match, l’OM dominait toujours, mais Bertaud se montrait ferme. Et il a fallu une séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Et ce sont les Marseillais qui sont sortis vainqueurs de cette loterie avec un sans-faute (Rongier, Milik, Ünder, Guendouzi et Payet), alors que Ristic a été le seul a raté le sien. Qualifié, l'OM verra les quarts de finale de la Coupe de France... et affrontera Lyon le 1er février (21h). Un match qui se fera donc sans Gerson d'un côté et Lucas Paqueta de l'autre, voire Bruno Guimaraes s'il n'est pas transféré d'ici là.