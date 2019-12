Linas-Montlhéry n’aura pas les honneurs du Parc des Princes. Après avoir envisagé de délocaliser dans l’antre du PSG, à la demande du club de Régionale 1, le 32eme de finale de Coupe de France l’opposant à l’octuple champion de France, les organisateurs ont été contraints de renoncer. Un match de Top 14 est déjà programmé le dimanche 5 janvier en soirée au stade Jean-Bouin, qui jouxte le Parc des Princes. Une affiche entre le Stade Français et le Stade Toulousain qui rend compliqué d’assurer la sécurité de tels événements se déroulant au même moment dans un périmètre extrêmement réduit.

Le PSG connait déjà Bondoufle

La Fédération française de football a décidé par conséquent de délocaliser la rencontre à Bondoufle, au stade Robert-Bobin. Un choix plus local (une dizaine de kilomètres sépare cette enceinte des deux villes) pour Linas-Montlhéry, qui espérait toutefois avoir la chance de découvrir le Parc, nombre de ses joueurs étant supporters du PSG. Les Parisiens débuteront ainsi leur année 2020 dans un stade Robert-Bobin d’une capacité de 18 500 places assises, ouverte à tous les vents et qui fleurera bon le piège en cette période de l’année. Surtout en soirée, le coup d’envoi étant fixé à 20h55 le 5 janvier. Le PSG avait ses habitudes dans ce stade par le passé, y ayant disputé de nombreux matchs de préparation estivale dans les années 2000. La section féminine du Paris FC, qui évolue en D1, et le FC Fleury, qui joue en Nationale 2, en sont actuellement les clubs résidents.