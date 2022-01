Après Versailles, il y aura une autre formation héroïque au tableau des quarts de finale de la Coupe de France ! Il s'agit de Bergerac, club de National 2. Le petit poucet de la compétition doyenne a réussi un exploit sensationnel en faisant chuter l'AS Saint-Etienne ce dimanche, au terme d'une prestation admirable de ténacité (1-0).

Chapeau Bergerac !



Ce succès, les pensionnaires de National 2 l'ont acquis à un quart d'heure de la fin, sur un but opportuniste d'Escarpit (1-0, 76e). Avant et après cela, Bergerac avait mis tous les ingrédients pour rendre l'exploit possible : une grande intelligence tactique, une générosité à la hauteur de l'événement, une bonne gestion des temps forts et des temps faibles, et une bonne dose de talent. Comme pour le prouver, les Verds, moribonds, ne se sont procurés qu'une opportunité franche par Bouanga à l'heure de jeu (60e). Cette édition 2021-22 de Coupe de France n'est pas à court de surprises.