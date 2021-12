Coupe de France : Lens veut avancer le derby, Lille refuse

L'idée d'une programmation collective défendue par Lens

. En effet, le club nordiste doit affronter Lille, mardi 4 janvier prochain dans l'optique des 16èmes de finales de la Coupe de France. Ainsi, si tel devait être le cas, la formation entraînée par Franck Haise n'évoluerait pas à guichets fermés. Dans un communiqué officiel, Lens a mis en exergue la nécessité d'une "programmation collective" dans la compétition, alors que 14 matchs sont programmés le dimanche 2 janvier."Face à une flambée épidémique, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce lundi soir des jauges à 2 000 personnes en intérieur et 5 000 en extérieur pour les manifestations qui seront mises en place à partir du lundi 3 janvier 2022. Si ces mesures de santé publique font écho à 'la situation particulièrement tendue' que traverse le pays et n'appellent à aucun commentaire,, l'éternelle Coupe de France. Farouchement attaché aux valeurs de l'épreuve ainsi qu'à un football populaire et accessible pour tous, le Racing Club de Lens défend ainsi ardemment une programmation collective. Le Racing a pleinement conscience des contraintes, notamment pour les diffuseurs et la préparation des équipes, liées à cette reprogrammation. Le club artésien considère néanmoins que, dans cette période d'instabilité générale, c'est l'essence même du football que d'être porteuse d’équité et de cohésion", peut-on lire sur le communiqué de Lens.Contacté par L'Equipe, le président des Dogues, Olivier Létang, a affirmé qu'il n'était pas possible de répondre favorablement à la demande de Lens.a commenté le dirigeant, alors que la FFF n'a pour le moment pas réagi de façon officielle mais l'instance "n'aurait pas non plus l'intention de déprogrammer cette rencontre", explique la source.