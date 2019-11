Coupe de France : Lens passe de justesse, Sochaux et Guingamp déjà à la trappe

Lorient enfonce le clou ! Troisième réalisation des Merlus grâce à un but contre son camp de Kerbrat #FCLEAG pic.twitter.com/BTCxLEvLGc

— Eurosport.fr (@Eurosport_FR) November 16, 2019

Auxerre et Caen faciles

Les matchs du 7eme tour de la Coupe de France avec des clubs de L2

Déjà son lot de surprises au 7eme tour de la Coupe de France. Six clubs de L2 ont été éliminés dès leur entrée en lice dans la compétition ce samedi. Châteauroux et Guingamp ont été sortis par des clubs de leur championnat. La Berrichonne s’est inclinée à domicile contre Niort (1-1, 6-7 TAB) et l’En Avant a pris une leçon à Lorient (3-0), avec notamment des buts d’Umut Bozok et de Christophe Kerbrat contre son camp. En revanche, Sochaux, l’AC Ajaccio, Clermont et Grenoble se sont inclinés contre des clubs de division inférieure. Le FCSM, 5eme de L2, est tombé à Epinal, qui évolue en N2 (2-0).L’ACA, sur le podium en championnat, s’est fait sortir à Saint-Flour, club de N3 (3-1).A domicile face à Boulogne-sur-Mer pour un derby nordiste face à un adversaire de National, Lens a joué à se faire peur. Le Racing s’est débarrassé de l’UBSCO en prolongation (3-1), grâce à un doublé de Jules Keita. Les autres clubs de L2 engagés ce samedi ont déroulé dans l’ensemble, à l’image d’Auxerre (0-4 à Charitoise, R1), de Rodez (0-5 à Auch, N3), Caen (0-6 à Murs-Erigné, R2) ou Orléans (1-5 à Villemomble, R2).Charitoise (R1) - Auxerre : 0-4Gennevilliers (R2) - Le Mans : 0-2Auch (N3) - Rodez : 0-5Saint-Flour (N3) - AC Ajaccio : 3-1Bergerac (N2) - Clermont : 1-0Châteauroux - Niort : 1-1 (6-7)Epinal (N2) - Sochaux : 2-0Amneville (N3) - Paris FC : 0-2Fréjus Saint-Raphaël (N2) - Grenoble : 2-1Lens - Boulogne (N) : 3-1 apLorient - Guingamp : 3-0Murs-Erigne (R2) - Caen : 0-6Villemomble (R2) - Orléans : 1-5