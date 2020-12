Coupe de France : Le tirage prévu le 7 janvier

Le programme de la Coupe de France 2020/2021 :

Coupe de France masculine :

Coupe de France féminine :

La Coupe de France se disputera dans une formule inédite après que le Comité Exécutif de la FFF a validé, le 17 décembre dernier, des nouveaux formats en deux voies Sur son site officiel, la FFF précise que deux tirages au sort sont prévus pour la Coupe de France masculine. "Celui du 8e tour réunissant les 20 clubs de Ligue 2, soit 10 matches planifiés le mercredi 20 janvier 2021, puis celui des 32es de finale où les 10 vainqueurs du 8e tour retrouveront les 20 clubs de Ligue 1, soit 15 rencontres. Pour rappel, à partir de 16es de finale, la voie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 rejoindra celle des autres clubs."Le 24 juillet dernier, le PSG avait pris le meilleur sur l'AS Saint-Étienne (1-0), grâce à un but marqué par Neymar à la 14ème minute de la rencontre. Ci-dessous, découvrez le programme complet de la Coupe de France.Tirage au sort du 8e tour et des 32es de finale (voie des clubs de Ligue 1 et Ligue 2) - En direct sur Eurosport (horaire à déterminer)8e tour (entrée en lice des 20 clubs de Ligue 2, 10 matches)32es de finale (entrée en lice des 20 clubs de Ligue 1, 15 matches)Tirage au sort des 16es de finale (voie des clubs de D1 Arkema) - En direct sur Eurosport (horaire à déterminer)16es de finale (entrée en lice des 12 clubs de D1 Arkema, 6 matches)