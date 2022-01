Coupe de France : Le tirage des quarts de finales

👉 On connaît les 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de la #CoupeDeFrance avec une confrontation entre les 2 clubs de National 2 : Bergerac 🆚 Versailles

Quel match attendez-vous le plus ? pic.twitter.com/6HKcCxyQmf



— Coupe de France (@coupedefrance) January 31, 2022

Voici les quarts de finales de la Coupe de France :

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a été effectué ce lundi, juste avant le coup d'envoi de PSG-Nice (21h10). Et dès les deux premières boules, ce tirage a livré un premier choc potentiel.. Tombeur de Montpellier après une séance de tirs au but (1-1 ; 5 tirs au but à 4), le club phocéen croisera donc un gros morceau car le PSG et Nice figurent aux deux premières positions du classement en Ligue 1.L'AS Monaco, qui a su disposer de Lens dans un huitième de finale très prolifique (2-4) partira évidemment avec le statut de favori face à Amiens, pensionnaire de Ligue 2. De favoris, il n'en sera sans doute pas question lors deAutre pensionnaire de Ligue 1 encore en course dans le tournoi, Nantes sera lui opposé à Bastia qui a su continuer son beau parcours en faisant tomber Reims après avoir su se défaire de Clermont lors du tour précédent.PSG ou Nice (Ligue 1) - Olympique de Marseille (Ligue 1)Versailles (National 2) - Bergerac (National 2)Nantes (Ligue 1) - Bastia (Ligue 2)AS Monaco (Ligue 1) - Amiens (Ligue 2).