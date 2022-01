Il reste encore deux 16es de finale de Coupe de France à disputer. Avant Lens-Lille prévu ce mardi, place aujourd'hui à Vannes-PSG (21h10). Pour ce déplacement breton, le club parisien va devoir faire sans nombre d'éléments absents pour diverses raisons. Le Covid est forcément en cause avec plusieurs cas positifs signalés. La CAN prive aussi Paris de quelques joueurs.



Le groupe parisien mobilisé à quelques heures de la rencontre qui se dispute ce lundi au stade de la Rabine a été dévoilé et les absences sont donc légion. Comme annoncé ce week-end, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala ont été testés positifs au Covid-19. Ils ont été rejoints ce lundi par Danilo Pereira placé à son tour à l'isolement.



Les concernés par la CAN qui louperont le rendez-vous de Coupe de France sont Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Achraf Hakimi. Pas de Sergio Ramos, quant à lui suspendu, pas plus que de Neymar et Julian Draxler. Et puisque le tableau n'est pas totalement noir, la présence de Kylian Mbappé est à noter, tout comme celle de Marquinhos, Marco Verratti ou encore Presnel Kimpembe.