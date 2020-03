Coupe de France : Le PSG humilie l'OL

Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'Olympique Lyonnais, en demi-finale de Coupe de France ce mercredi soir. Si Martin Terrier a ouvert le score (11eme), le PSG a rapidement égalisé par Kylian Mbappé (14eme). Après un penalty inscrit par Neymar (64eme), l'international français a inscrit deux nouveaux buts (70eme, 90eme+2). Pablo Sarabia a également participé à la fête (82eme).

UN DUEL ÉQUILIBRÉ EN PREMIÈRE PERIODE

Dans un duel prometteur entre les deux équipes françaises encore engagées en Ligue des Champions, c'est Martin Terrier qui était dangereux le premier. Mais la frappe du droit de l'ancien Strasbourgeois était contrée par Idrissa Gueye de justesse, à l'entrée de la surface (5eme). Un Martin Terrier déterminé, puisque c'est lui qui ouvrait le score sur un centre de Karl Toko Ekambi (1-0, 11eme minute). Un beau cadeau pour les 23 ans de l'attaquant lyonnais. Joie et plaisir de courte durée, puisque Kylian Mbappé égalisait rapidement sur un corner de Neymar dévié par Layvin Kurzawa (1-1, 14eme minute).

L'EXCLUSION DE MARÇAL A TOUT CHANGÉ

Au retour des vestiaires, les hommes de Rudi Garcia continuaient à faire jeu égal avec les champions de France. Jusqu'à une main de Fernando Marçal dans la surface, au duel avec Edinson Cavani sur un centre de Kylian Mbappé (61eme). Second carton jaune pour le défenseur brésilien et penalty, que s'est fait une joie de convertir Neymar (1-1, 64eme). A dix contre onze, les Gones n'ont pu faire illusion. Kylian Mbappé, au terme d'une géniale action partie de son camp (1-3, 70eme), Pablo Sarabia, plus que jamais meilleur buteur de la compétition (7 buts) avec ce joli but de l'extérieur du droit sur un corner mal repoussé (1-4, 82eme) et de nouveau Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, sur une frappe repoussée une première fois par Anthony Lopes (1-5, 90eme+2) entérinaient l'écrasante domination parisienne en seconde période. Les Parisiens se rassurent avant leur déplacement à Strasbourg, samedi (17h30) et surtout, leur huitième de finale retour de C1 contre Dortmund, mercredi prochain. Les hommes de Thomas Tuchel affronteront en finale de la Coupe de France, le 25 avril prochain, le vainqueur de Saint-Étienne-Rennes, qui se déroule jeudi soir. Les Gones de Moussa Dembélé auront l'occasion de prendre leur revanche face aux coéquipiers de Marquinhos dans un mois, le 4 avril au Stade de France pour la finale de la Coupe de Ligue.