Coupe de France : Le programme des 16èmes de finales dévoilé

Le retour sur les terrains est prévu le dimanche 2 janvier 2022 pour ce qui concerne la Coupe de France. Alors que les 32èmes de finales ont été disputées - dans l'attente de la décision concernant Paris FC - OL - et que le tirage au sort des 16èmes s'est déroulé dimanche, on connaît le programme du prochain tour. Les rencontres se joueront, pour la plupart, le dimanche. Deux oppositions font exception : Vannes - PSG et le derby Lens-Lille. Lors du multiplex de 13h45, le dimanche 2 janvier prochain, 3 matchs se joueront, dont notamment l'affiche entre deux clubs de Ligue 1, Brest-Bordeaux.

Autre opposition entre clubs de Ligue 1, Montpellier-Bordeaux débutera à 16 heures. La soirée du dimanche se terminera avec le match de l'Olympique de Marseille. Les joueurs de Jorge Sampaoli affronteront une équipe de National 3, l’US Chauvigny, à 21 heures. Le lendemain, lundi, un match se déroulera, et verra le PSG, tenant du titre de la compétition, se déplacer à Vannes (21h10). Le lieu de cette rencontre reste à déterminer. Mardi 4 janvier 2022, c'est le derby du Nord, entre Lens et Lille, qui aura l'honneur de clôturer ce programme. L'OGC Nice doit lui patienter un peu avant de connaître son futur adversaire, qui sera le vainqueur de la rencontre entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. La Commission de Discipline de la FFF a placé en instruction le dossier de ce match après les incidents survenus vendredi soir. Les décisions seront connues, au plus tard, le mardi 28 décembre prochain.

Le programme des 16èmes de finales de la Coupe de France :

Dimanche 2 janvier



13h45:



Stade Brestois 29 (L1) - Girondins de Bordeaux (L1)

AS Cannes (N3) - Toulouse FC (L2)

AS Vitré (N2) - FC Nantes (L1)

FC Versailles 78 (N2) - La Roche-sur-Yon Vendée Foot (N3)



16h:



SC Bastia (L2) - Clermont Foot 63 (L1)

Montpellier HSC (L1) - RC Strasbourg (L1)

AS Nancy-Lorraine (L2) - Stade Rennais FC (L1)

Bergerac-Périgord FC (N2) - US Créteil-Lusitanos (N)



18h30:



Jura Sud Foot (N2) - AS Saint-Etienne (L1)

Quevilly Rouen Métropole (L2) - AS Monaco (L1)

ES Thaon (N3) - Stade de Reims (L1)

ESA Linas-Montlhéry (N3) - Amiens SC (L2)



21h:



US Chauvigny (N3) - Olympique de Marseille (L1)



Lundi 3 janvier





21h10:



Vannes OC (N2) - Paris Saint-Germain (L1)



Mardi 4 janvier





21h: Lens (L1) - Lille (L1)



Les 8èmes de finales de la compétition sont prévues les 29 et 30 janvier 2022, les quarts de finales, quant à elles, se dérouleront le 9 février 2022. Viendront ensuite les demi-finales, le 2 mars 2022 puis la finale, programmée le 8 mai 2022 au Stade de France.