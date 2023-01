Coupe de France : Le programme de ce vendredi avec cinq rencontres

Ce vendredi, les 32èmes de finale de la Coupe de France débutent sur les pelouses de l'Hexagone et sur les antennes de beIN SPORTS. Il y aura cinq rencontres au programme de la soirée avec cinq clubs de Ligue 1, trois de Ligue 2 et deux de Nationale 1. On retrouvera notamment un duel de Ligue 1 entre le Racing Club de Strasbourg et le SCO Angers, le Montpellier Hérault qui ira sur la pelouse de Pau, mais aussi et en prime time le Paris Saint Germain qui ira sur la pelouse de Châteauroux sans ses stars. Le club de la capitale, favori, devra tout de même se débrouiller sans un beau paquet de joueurs : Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Achram Hakimi, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Marco Verratti... Les Parisiens devront être très concentrés. Beaucoup de joueurs inscrits dans le groupe font partie du centre de formation.

Le match entre le Racing Club de Strasbourg et le SCO Angers est un duel de relégable du championnat de France de Ligue 1. Les deux équipes voudront tenter de retrouver la confiance en s'offrant un beau parcours en Coupe. Montpellier sera, de son côté, sur la pelouse de Pau et sera favori de la rencontre. Les deux autres matchs de la soirée opposeront des clubs de Ligue 2.

Le programme complet de vendredi