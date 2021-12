Coupe de France : Le président de Vannes juge le PSG comme "un club du top 5 mondial"

Maxime Ray, président du club de Vannes, se réjouit d'affronter le PSG en 16e de finale de Coupe de France

"On a l'impression d'avoir gagné au Loto"

Le lundi 3 janvier prochain, dans le cadre des 16èmes de finales de la Coupe de France, le PSG se déplacera sur la pelouse du Vannes Olympique Club, pensionnaire de National 2 (21h10). Une affiche très déséquilibrée sur le papier comme l'a aisément reconnu le président de Vannes, Maxime Ray (39 ans). Dans un entretien accordé au Parisien, le dirigeant s'est exprimé au sujet de cette rencontre. Conscient de la médiatisation importante qui entourera ce match qui se jouera au stade de la Rabine, il a ainsi déclaré que le club de la capitale avait un statut particulier "pas une Ligue 1, mais un club du top 5 mondial. Contre une Ligue 1 classique, on sait qu’il peut y avoir des surprises.Tombeur de Wasquehal au tour précédent (0-4), le Vannes Olympique Club pourrait avoir l'occasion de se mesurer aux grandes stars du PSG, même si Neymar (blessure), ainsi que Lionel Messi ou encore Marquinhos n'ont pas été présents lors du match de 32ème de finale remporté par Paris contre Feignies-Aulnoye (0-3). "Le PSG, c’est une constellation d’étoiles.. Quelque part, on a l’impression d’avoir gagné au Loto. On va essayer de faire bonne figure dans l’organisation mais aussi sur le terrain. On attend que le petit se défende avec courage", a affirmé Maxime Ray dans des propos retranscrits par Culture PSG.