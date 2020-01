L’an dernier, pour la première fois dans l’histoire de la Coupe de la France, deux clubs de Régional 3 (Houilles et Still) avaient réussi à franchir le huitième tour de l’épreuve créée en 1917. Et l’un d’entre eux (Still), sorti par Troyes (0-1), était devenu le premier club du huitième échelon à y affronter une formation de l’élite. Petit Poucet de ces 32e de finale édition 2019-2020, Hombourg-Haut rêvait d’imiter les Alsaciens, et de défier aussi un club de Ligue 1 après leur exploit contre Auxerre (Ligue 2) au tour précédent (2-1). Mais les Mosellans affronteront Prix-lès-Mézières, qui évolue trois divisions au-dessus, dimanche après-midi (17h15).



Les amateurs d’Hombourg, qui s’entraînent trois soirs par semaine et travaillent la journée, comme vendeur de voitures, cariste ou encore dirigeant de petite entreprise, souhaitaient donc affronter un "gros". Mais leur président avait lui apprécié ce "bon tirage" : "Je voulais soit Lyon, soit Prix-lès-Mézières, avouait Azad Sanak au micro d’Eurosport lors du tirage au sort. On est le Petit Poucet, mais il faut maximiser nos chances d’accueillir le PSG, donc ça passe par le fait de jouer des équipes de niveau National." Et pour espérer éventuellement croiser la route des Parisiens au prochain tour, les hommes de Thierry Steimetz, vainqueurs de tous leurs matchs depuis le début de saison, s’en remettront encore aux principes prônés par le jeune entraîneur (36 ans).



"Il adore le jeu et c’est plaisant. On sent qu’il était un joueur offensif", apprécie pour le Républicain Lorrain Hassan M’Barki, buteur face à l’AJA. Steimetz, notamment passé par Metz et qui avait dû être amputé d’une jambe en raison d’une tumeur devenue maligne en 2017, assure d’ailleurs vouloir reconduire la même recette face à son prochain adversaire : "On insiste davantage sur nos qualités, comme on l’a toujours fait jusqu’à maintenant." De quoi permettre aux Spartiates de poursuivre leur impressionnante série de victoires ?