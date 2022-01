Coupe de France : Le Paris FC fait appel de la sanction après les incidents contre l'OL

Le caractère de la sanction jugé "disproportionné"



Le 17 décembre dernier, des débordements ont éclaté lors du 32ème de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais avec des affrontements entre supporters à la mi-temps du match, interrompu définitivement par l'arbitre près de 50 minutes plus tard. Par la suite, la commission de discipline de la FFF a pris la décision d'éliminer les deux équipes de cette 105ème édition de la Coupe de France."Le Paris FC a pris acte des sanctions très sévères prises à son encontre par la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football, à l’occasion du match de 32de finale de la coupe de France qui l’a opposé à l’Olympique Lyonnais au stade Charléty le 17 décembre 2021.Le Paris FC va porter à la connaissance de la Commission Supérieure d’Appel des éléments susceptibles de montrer le caractère disproportionné de la sanction, tant au regard des moyens engagés par le Paris FC à l’occasion de ce match, que des sanctions adoptées lors d’actes violents commis dans d’autres stades", indique le club francilien dans un communiqué officiel.L'actuel troisième du championnat de France de Ligue 2 a mis en exergue le préjudice économique et sportif de cette privation du stade Charléty.peut-on lire dans le communiqué, qui indique également une note d'espoir car le club "espère que son appel et les arguments qu’il développe sur le caractère disproportionné des sanctions qui le touchent seront entendus par la Commission Supérieure d’Appel et que ses joueurs pourront retrouver au plus tôt leurs supporters pacifiques, comme ceux des équipes adverses, dans le stade de Charléty". Le Paris FC disputera son prochain match "à domicile" contre Le Havre, le 17 janvier prochain.