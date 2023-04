Coupe de France : Le FC Nantes pour un doublé face à Toulouse

Un an après avoir remporté la compétition, le FC Nantes est de retour au Stade de France pour disputer la finale de la Coupe de France. Alors que Nantes lutte encore pour sauver sa saison et se maintenir en Ligue 1, Toulouse, dans le milieu de tableau, voit d'un meilleur œil la fin d'exercice.

Bis repetita ?

Nantes va-t-il devenir un spécialiste de la Coupe de France ? Alors que l'équipe d'Antoine Kombouaré galère toujours autant pour rester dans l'élite la saison prochaine, ces derniers sont sur le point de disputer la finale de la Coupe de France. Une chance unique de sauver cette année où les Cannaris ont déçu. 16e du championnat français à égalité de point sur Brest, première équipe relégable, Nantes est loin de pouvoir relâcher la pression. Alors que les coéquipiers de Nicolas Pallois n'ont pas remporté une rencontre de Ligue 1 depuis le 12 février contre Lorient (0-1), ils ont créé la surprise en s'imposant sur le fil contre Lyon en demi-finale. Motivés par cette compétition qui leur réussit, les Nantais sont aux portes de l'exploit en étant la première équipe à remporter la Coupe de France deux années d'affilées.

Toulouse en manque de trophées

Lorsqu'une plus petite équipe arrive en finale d'une compétition, forcément on l'imagine faire l'exploit. Promus la saison dernière en Ligue 1, les hommes de Philippe Montanier réalisent une saison plus que convaincante. Dans le ventre mou de la Ligue 1, le TFC reste loin de la zone rouge et commence à avoir un peu d'air pour la fin de saison. Auteurs d'un parcours sans faute pour rejoindre le Stade de France, les Toulousains comptent bien tout faire pour remplir l'armoire à trophée toulousaine, où il y a encore trop de place.

Les compositions probables de la finale de la Coupe de France

FC Nantes: Lafont - Merlin, Pallois, Castelletto, Centonze - Simon, Moutoussamy, Sissoko, Blas - Delort, Mohamed

Toulouse FC: Haug - Suazo, Nicolaisen, Rouault, Desler - Van den Boomen, Spierings, De Jaegere - Chaibi, Dallinga, Aboukhlal