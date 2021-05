Coupe de France : Le dernier espoir de Montpellier pour disputer l'Europe

Voilà déjà 31 ans que les supporters du MHSC attendent une nouvelle victoire en Coupe de France, la compétition préférée de "Loulou" Nicollin le président historique qui a racheté le club en 1974. Face à un ogre parisien habitué à disputer les finales de coupes, les Montpelliérains devront fournir une prestation solide pour parvenir à se hisser en finale et avoir une chance de remporter un trophée qu'ils n'ont gagné que deux fois dans leur histoire (1929,1990). Michel Mézy alors entraîneur pouvait compter sur un capitaine pas encore champion du monde avec Laurent Blanc, a expliqué dans les colonnes du Midi Libre que cette compétition correspondait à l'ADN de La Paillade. "La Coupe correspondait au profil de notre président de l'époque, Louis Nicollin. Il aimait cette compétition plus que tout, j'espère que les joueurs lèveront les yeux au ciel mercredi et auront une pensée pour lui. Cela leur apportera peut-être ce petit supplément nécessaire pour passer."

L'esprit de "Loulou" dans toute les têtes



Ce petit supplément d'âme sera nécessaire aux Pailladins s'ils veulent réitérer l'exploit réalisé face au PSG à la Mosson en avril 2019, où dans un stade plein à craquer ils avaient su s'imposer grâce à Souleymane Camara après avoir étaient menés (3-2). Les Montpelliérains voudront faire honneur à leurs supporters qui n'ont pas posé un pied dans le stade de la Mosson depuis des mois, mais surtout pour leur coach Michel Der Zakarian. Après avoir entraîné le MHSC pendant 4 ans, le coach de 58 ans va quitter le club à la fin de la saison. Et pour l’entraîneur franco-arménien, l'objectif est simple, offrir une qualification européenne en gagnant la Coupe de France. Huitième en Ligue 1 et décroché dans la course à l'Europe à 5 points derrière Rennes, Montpellier n'a plus que la Coupe de France pour obtenir un ticket continental.

Un effectif montpelliérain presque au complet



Rappelons que les Montpelliérains n'auront aucun absent pour la rencontre à part Pedro Mendes qui est forfait pour la fin de saison. Ils pourront compter sur un Andy Delort revanchard qui n'a eu l'occasion de participer aux matchs de championnat perdus face au PSG (1-3 et 0-4). Tandis que les Parisiens devront faire face à des absences de taille notamment avec la suspension de Presnel Kimpembe et Ander Herrera mais aussi les blessures de Layvin Kurzawa et Marco Verratti forfait pour la fin de saison, quant à Kylian Mbappé il sera bien présent pour le déplacement en terre héraultaise.



Paris, club au bord de la crise de nerfs :