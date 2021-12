Coupe de France : Le coup de gueule de Bordeaux contre la FFF

"Disputer ce match à Brest avec 15 absents ? Cela n'a aucun sens"

Les Girondins de Bordeaux sont fortement touchés par les cas positifs de Covid-19. Selon des informations de RMC Sport, une dizaine de cas positifs ont été recensés dans l'équipe première, dont Laurent Koscielny et Mexer. Admar Lopes, le directeur technique du club, a donné quelques précisions sur la situation, évoquant la demande de report auprès de la FFF, à propos du 16ème de finale de Coupe de France, prévu dimanche à Brest (13h45). "Cela fait plusieurs jours qu'on essaye d'avoir des réponses claires avec la FFF pour bien préparer la rencontre. On essaye d'avoir des échanges, des contacts, des précisions., a expliqué le dirigeant dans un entretien accordé à L'Equipe.

Soulignant un manque de respect envers la santé des joueurs, Lopes est allé plus loin dans son propos : "Disputer ce match à Brest avec 15 absents ? Cela n'a aucun sens. C'est même un manque de respect pour la plus vieille des compétitions de France", a-t-il indiqué. Dans l'attente des résultats des tests PCR, Bordeaux compte "vingt-deux cas en tout", entre "quatorze et quinze" au niveau des joueurs selon le directeur technique. Exigeant un respect de la santé mentale des joueurs ainsi que des diverses compétitions, le dirigeant a dévoilé la réponse de la FFF lors des échanges par SMS. "Qu'il n'y aurait pas de match reporté en Coupe, qu'on jouerait avec les joueurs disponibles ou bien qu'on serait forfait. C'est d'autant plus incompréhensible que le règlement de la FFF stipule que pour un match entre deux équipes professionnelles, c'est le règlement de la LFP qui s'applique. Ça signifie que si nous avons onze joueurs indisponibles sur les trente inscrits auprès de la Ligue, le match doit être reporté. Or, ce n'est pas ce qui est en train de se passer...", s'est-il lamenté.

Défait par Lille avant la trêve hivernale en Ligue 1 (2-3), Bordeaux recevra Marseille, le 7 janvier prochain en Ligue 1. Cette rencontre face au club phocéen pourrait être reportée aux yeux de Lopes. "Oui. Même si on a le nombre minimum de joueurs, comment voulez-vous que le coach puisse les préparer correctement ? Ça fait deux semaines et demie qu'on est confrontés à ce cluster, et que beaucoup de nos joueurs sont enfermés à la maison. Dans quel état physique et mental va-t-on les retrouver ?", s'est-il interrogé.