Coupe de France : Laurent Blanc motive ses troupes avant de recevoir le LOSC

L'Olympique Lyonnais reçoit ce mercredi en début de soirée, le LOSC pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Gones, en difficulté en championnat, veulent se servir de la Coupe de France afin d'aller chercher un titre, mais surtout une qualification en Europa League. Elle serait salvatrice sur un plan économique mais aussi sur le plan sportif. En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais, Laurent Blanc, s'est servi d'un adage bien connu pour motiver ses troupes : "On sait que la Coupe de France est le chemin le plus court pour l'Europe, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un adage bien connu."

Toujours lors de la conférence de presse de mardi, l'ancien coach des Girondins de Bordeaux et du Paris-Saint-Germain a parlé des problèmes défensifs de son équipe. Selon lui, ses joueurs manquent d'agressivité : "Quand je vois ce que l'on peut faire, on se doit d'être plus agressifs. Le football, c'est aussi des matches dans le match. Si vous gagnez vos duels défensivement, vous êtes plus solides. Certains joueurs sont encore tendres à mon goût. Mais nous sommes une jeune équipe donc nous ne pouvons pas encore tout avoir. Dejan (Lovren) nous apporte beaucoup dans ce domaine et dans la solidité défensive."