Personne n'a oublié l'association fructueuse entre Islam Slimani et Wissam Ben Yedder, du côté de Monaco lors de la saison 2019-20, lorsque le premier nommé avait alors été prêté par son club de Leicester City. L'international français avait terminé l'exercice avec un total de 18 buts marqués, mais également de cinq passes décisives délivrées. De son côté, son compère en attaque avait alors compilé neuf buts marqués sans oublier huit passes décisives délivrées. Surtout, les deux hommes s'étaient alors trouvés un nombre incalculable de fois, faisant ainsi d'eux l'un des duos les plus prolifique en Europe. Depuis, Slimani était revenu du côté de l'Angleterre, avant de quitter définitivement les Foxes et s'engager, libre, en faveur de l'Olympique Lyonnais, le 13 janvier dernier, pour une durée d'un an et demi. Censé compenser le départ de Moussa Dembélé, prêté à l'Atlético de Madrid, le natif d'Alger s'est, pour le moment, contenté de bouts de matchs.

Slimani titularisé contre l'AC Ajaccio en Coupe de France ?



Tout de suite intégré au groupe de Rudi Garcia, l'avant-centre n'a encore jamais débuté une rencontre en tant que titulaire. Son temps de jeu est composé de 75 minutes, réparties sur cinq matchs. Toutefois, ce mardi (21h00), Islam Slimani pourrait bel et bien connaître enfin sa première titularisation avec son nouveau club. A l'occasion des 32emes de finale de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais accueille l'AC Ajaccio. Ce lundi, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Rudi Garcia a lui-même indiqué qu'il pourrait y avoir des changements dans son onze de départ. En effet, à ce sujet, l'entraîneur de l'OL a ainsi notamment déclaré, dans des propos relayés par le site internet officiel du club : « Tout le monde a une chance de jouer demain (ndlr : ce mardi). On est dans une série de matchs. L’équipe changera aussi. Ils sont là pour montrer qu’ils ont des qualités. A moi de tenir compte de leurs performances pour la suite. On ira le plus loin possible uniquement si on est un groupe uni. (...) C’est l’occasion pour eux d’avoir du temps de jeu, ils ont besoin de ça. » Des paroles qui pourraient donc s'appliquer à Islam Slimani. Ce dernier aurait alors toute l'occasion de montrer toutes les qualités qui sont les siennes.



Garcia : "Slimani est de mieux en mieux"