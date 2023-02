Coupe de France : Franck Haise revient sur la manière d’aborder une séance de tirs au but

Les tirs au but sont-ils une loterie ? Depuis jeudi dernier et l’élimination aux pénaltys de Monaco et de Rennes en Ligue Europa, ce débat enflamme le football français. Si certains sont partisans de répondre par l’affirmative à cette question, ce n’est pas le cas de Franck Haise. En conférence de presse d’avant match contre Nantes, l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, est revenu sur sa manière de préparer son équipe à une séance de tirs au but face aux Canaris.

"Comme beaucoup d’équipes, on l’a travaillé depuis pas mal de temps, même en dehors des semaines où il y a la Coupe. Le contexte d’un match reste très différent, l’aspect émotionnel est beaucoup plus important avec l’élimination. C’est un geste technique qui demande une maîtrise émotionnelle en même temps. Il y a aussi une dimension psychologique pour les gardiens et les tireurs, qui veulent entrer dans le cerveau de l’autre. Il y a beaucoup de choses dans ce geste qui paraît simple" estime-t-il.