Coupe de France (F) : PSG - Yzeure en finale

La folie se poursuit à Yzeure. Les joueuses de l'Allier, qui ont remporté dimanche le choc de deuxième division chez elles face à Nantes (2-1) lors de la deuxième demi-finale de Coupe de France, iront ainsi défier le Paris Saint-Germain en finale le 15 mai à Dijon. Un doublé rapide de Seynabou Mbengue (13eme, 30eme) a suffi aux amatrices pour aller assurer cette qualification historique, le but d'Eninger (67eme) étant insuffisant pour les Nantaises qui devront désormais se concentrer sur l'objectif de la montée parmi l'élite, elles qui occupent la première place de leur groupe en championnat alors qu'Yzeure est troisième dans l'autre poule (et à cinq points du premier, Rodez).



La coach Ophélie Meilleroux - ancienne capitaine de l'équipe de France - va pouvoir se projeter, elle qu'on imagine soulagée au vu de ses propos déterminés d'avant-match : "Nous ne pensons pas à la finale, nous ne voulons pas brûler les étapes. Nous mobilisons toute notre concentration sur cette demi-finale. Cette rencontre historique occupe tous nos esprits."



La veille, le Paris Saint-Germain s'était fait peur en étant mené 2-0 après 20 minutes de jeu. Mais un doublé de Katoto a remis les championnes de France sur les rails juste avant la pause, puis deux autres buts de Karchaoui et Kadidiatou Diani ont permis au club de la capitale d'atteindre la septième finale de son histoire. Pour seulement deux titres (2010, 2018), mais cette fois l'ogre lyonnais ne sera pas là pour lui barrer la route, contrairement à ses quatre défaites en 2008, 2014, 2017 et 2020. L'occasion sera évidemment rêvée de s'inscrire au palmarès de la saison nationale, alors que le championnat semble à nouveau promis à Lyon avec trois points d'avance à cinq journées de la fin.