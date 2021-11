Coupe de France : Caen, Dunkerque et Pau éliminés, Toulouse s'en sort

Le couac du septième tour est pour Caen, éliminé aux tirs au but par Dinan qui évolue en National 3. C'était déjà limite dans le temps réglementaire, avec une égalisation à 1-1 à la 87eme minute pour répondre à une ouverture du score très rapide (4eme), mais ça n'a donc pas suffi à éteindre les amateurs bretons dans la foulée (il n'y a pas de prolongation). Stéphane Moulin ne s'est pas exprimé après cette petite humiliation, lui qui ne croyait sans doute pas si bien dire avant la rencontre en anticipant "un match difficile". Dunkerque n'a pas fait mieux, sorti dès le temps réglementaire chez une autre équipe de National 3, Linas-Montlhéry (1-0).



C'était compliqué aussi pour le leader Toulouse, également accroché à Libourne (0-0) mais qui a réussi à se sortir du piège des tirs au but, toujours chez une formation de N3. Le coach Philippe Montanier veut "surtout féliciter Libourne" (sur Eurosport) : "Ils ont fait un super match et méritaient autant que nous, notre gardien a fait des exploits. On a été pauvres, mais eux ont été bons. On peut les applaudir, ils ont fait un sacré match alors que nous avons été trop faibles dans tous les domaines. Mais comme seule la qualification est belle, on s'en contente."



Enfin Canet-en-Roussillon, surprise de la saison dernière en allant jusqu'en quarts de finale - après avoir notamment éliminé l'OM en seizièmes de finale (2-1) -, a réitéré en se jouant de Pau aux tirs au but après un nul 1-1. Au lendemain de l'élimination d'Ajaccio contre Orléans, quatre clubs de Ligue 2 sont donc déjà hors course. Dimanche, Nancy, Valenciennes et le Paris FC - pour un choc à Sedan - clôtureront le bal.