Coupe de France : Brest passe après une interminable séance de tirs au but, Bordeaux pulvérise les Jumeaux de Mzouazia

La confrontation entre Dinan et Brest, dimanche à Saint-Brieuc, est allée jusqu'au bout de la tension. Et de la frustration pour les amateurs, vaincus 13-12 aux tirs au but après avoir tenu un 0-0 à dix durant une heure ! Quand le gardien local, Pierre-Alexis Barbé, a envoyé sa tentative sur la barre avant de voir son homologue Gautier Larsonneur envoyer le ballon de la qualification au-dessus, on pensait que rien ne pouvait arriver au club de National 3 - déjà tombeur de Caen au septième tour. Et pourtant, c'est bien Jean-Kévin Duverne qui a fini par délivrer son équipe de Ligue 1 au seizième essai.



Nice a eu moins de mal à Cholet, en s'imposant dans le temps réglementaire, mais ça n'a pas été une partie de plaisir non plus pour les hommes de Christophe Galtier, seulement vainqueurs 1-0 sur un but de Delort à l'heure de jeu (63eme).



C'était beaucoup plus confortable pour les Girondins de Bordeaux, qui avaient la chance de recevoir le club de Mayotte des Jumeaux de Mzouazia. Puisqu'on a coutume de dire qu'un score large est une marque de respect de la part des professionnels, alors les Aquitains ont été particulièrement attentionnés en collant un 10-0 avec notamment un quadruplé de M'Baye Niang. Le tirage au sort, effectué dans la foulée de l'homérique qualification brestoise, a d'ailleurs réservé un duel entre les Bretons et les Girondins en seizièmes de finale, dans deux semaines. Les Niçois, eux, recevront le Paris FC ou Lyon (en fonction de la décision concernant le match arrêté de vendredi, à Charléty).