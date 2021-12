Coupe de France : Angers battu à Linas-Montlhéry, club de N3

Deux heures après Metz, sorti aux tirs au but à Bergerac (0-0 a.p., tab : 5-4), Angers est venu rejoindre le rang des clubs de Ligue 1 victimes des traditionnelles surprises en 32emes de finale de Coupe de France. C'est encore plus net, clair et précis pour le SCO, vaincu 2-0 sur le terrain synthétique de Linas-Montlhéry (2-0) qui évolue en National 3, soit la cinquième division - alors que Bergerac est en National 2. Pascal Leno a inscrit le doublé du succès dès la première demi-heure (9eme, 24eme), où les Angevins ont littéralement pris l'eau. "On va savourer et rester entre gens du club, tente de calmer le coach Stéphane Cabrelli, tout sourire (sur Eurosport). Je n'aurai pas trop de difficultés, ils ne veulent même pas partir en vacances la semaine prochaine. Mais on va couper un peu quand même..."



Romain Thomas, l'historique défenseur angevin, ne peut que féliciter son valeureux adversaire amateur : "On connaît tous la Coupe, le coeur et l'envie... On a été sérieux, mais il nous faut plus de créativité. On a été en grande difficulté face à un bloc bas, ils méritent bien plus que nous. Ils ont été bien plus opportunistes. On a ce qu'on mérite. Nous nous entraînons toute l'année ensemble, on se connaît très bien. Nous avons juste manqué un peu de tout." Les autres clubs de l'élite engagés à 16h ont évité cette mésaventure, avec difficulté puisque Reims a remporté son derby face à Reims Sainte-Anne d'extrême justesse (0-1), grâce à un but à la dernière minute. Même écart minimal pour Montpellier, qui s'est seulement qualifié sur un penalty de Savanier à Andrézieux (0-1).