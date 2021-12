Coupe de France : 8 000 spectateurs autorisés pour Chauvigny-OM

"Le père Noël est passé avant l'heure", s'exclame le coach de l'US Chauvigny

Stéphane Malloyer

Chauvigny, n'a lui pas caché que la venue du club phocéen était considérée comme un événement au sein de sa formation. "Il y a une vraie effervescence autour du club, on est demandés par tout le monde. C’est une grande fête pour le club", a-t-il glissé dans des propos confiés à RMC Sport. "J’ai même eu des joueurs qui m’ont envoyé quelques photos de famille avec le maillot de l’OM. Le père Noël est passé avant l’heure!"

. Ce jeudi, la préfecture de Haute-Vienne a fixé la jauge à ce nombre afin de "ajoutant quePour rappel, les nouvelles mesures sanitaires entreront en vigueur à compter du lundi 3 janvier, le lendemain de la rencontre, avec la limite du public à 5 000 spectateurs dans les stades à l'extérieur.Deux matchs des 16èmes de finales de la Coupe de France seront concernées par les nouvelles mesures sanitaires : Vannes-PSG (programmé lundi) et Lens-Lille (mardi). En temps normal, la capacité totale du stade de Beaublanc s’élève à près de 13 000 spectateurs. ", indique le club amateur sur sa page Facebook. Un amendement du député (LREM) Sacha Houlié, avec l'objectif d'établir des jauges proportionnelles et non en valeur absolue, a été adopté mercredi en commissions des lois., le coach de