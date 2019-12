Coupe de France (32es de finale) : Le PSG affrontera Linas-Monthléry (R1), deux duels entre clubs de Ligue 1... Le tirage complet

Deux duels 100% Ligue 1

Un duel 100% breton entre Lorient et Brest

Vainqueur sortant et tenant du titre, c'est le Stade Rennais qui accueillait cette cérémonie.avec un tirage effectué par Julien et Nicolas Escudé, et par Julien et Guy Stéphan. Ce tirage était l'occasion pour les écuries de Ligue 1 de faire leur entrée en lice dans cette édition de la Coupe de France 2019/2020. Et les 20 clubs de l'élite connaissent désormais leur sort avec des fortunes diverses.avec Amiens, Dans l'autre affiche entre clubs de l'élite, Monaco défiera le Stade de Reims.Les Girondins vont recevoir et joueront contre Le Mans, qui évolue en bas de classement en Ligue 2.Autre opposition entre formations de l'antichambre et équipes de l'étage supérieur, la rencontre qui opposera Valenciennes au DFCO. Le PSG, 12 fois lauréat de l'épreuve, se déplacera du côté de Linas-Montlhéry, une formation de Régional 1. Paris ne sera pas la seule équipe de l'élite à devoir se frotter à une équipe de R1, puisque Montpellier se rendra à Reims Ste-Anne. L'OM, lui, ira affronter Trélissac (N1). Hombourg Haut SSP, Petit Poucet de cette édition évoluant en Régionale 3 et lauréat au tour précédent de l'AJ Auxerre, accueillera l'AS Prix les Mézières (N3). Pour rappel, les matches auront lieu les samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020.Fréjus (N2) - Nice (L1)Limonest (N3) - Le Puy (N1)Athletico Marseille ( N3) - Rodez ( L2)Fabrègues (N3) - Paris FC (L2)Bastia Borgo (N1) - Saint Etienne (L1)Reims Ste Anne (R1) - Montpellier (L1)Belfort (N2) - Montceau (N3)Monaco (L1) - Reims (L1)St Pryvé St Hilaire (N2) - Toulouse (L1)Bayonne (N3) - Nantes (L1)Trélissac (N2) - Marseille (L1)Bordeaux (L1) - Le Mans (L2)Niort (L2) - Jeunesse Saint Pierroise (R1)Sablé sur Sarthe (N3) - Pau ( N1)Angoulême (N2) - Challans (N3)Tours (N3) - Nîmes (L1)Grande Synthe (N3) - Nancy (L2)Hombourg Haut (R3) - Prix les Mezières (N3)Entente SSG (N2) - Epinal (N2)Le Portel (N3) - Strasbourg (L1)Bourg en Bresse (N1) - Lyon ( L1)Raon l'Etape (N3) - Lille (L1)Valenciennes (L2) - Dijon (L1)Rouen (N2) - Metz ( L1)Versailles (N3) - Granville (N2)Rennes (L1) - Amiens (L1)Lorient (L2) - Brest (L1)Red Star (N1) - Chambly ( L2)Guichen (N3) - Caen (L2)Dieppe (N3) - Angers (L1)Linas Montlhéry (R1) - Paris SG (L1)Saint-Brieuc (N2) - Gonfreville (N3)