Christophe Galtier : "Messi ne jouera pas demain"

Ce jeudi midi, Christophe Galtier était en conférence de presse et le coach du PSG a bien évidemment parlé de la Coupe de France et du match à venir demain soir face à Châteauroux. Mais le coach parisien a aussi parlé du retour de Lionel Messi et de l'accueil qu'il espère de la part du Parc des Princes pour l'Argentin. Il a également évoqué le sujet de Kylian Mbappé, ovationné à New York lundi soir. Devant les médias, dont ceux de RMC Sport, Galtier a aussi mis en avant le sujet des jeunes dans son effectif. Découvrez l'essentiel de ses propos ci-dessous.

L'accueil pour Messi au Parc

"Leo s'est entraîné hier et aujourd'hui. Il ne jouera pas demain. On fait en sorte qu'il soit prêt pour le match suivant. On fera le point. Je serai très à l'écoute de ce qu'il va me dire, mais on souhaite qu'il soit disponible sur le match d'après. C'était important qu'il soit célébré chez nous par tous les acteurs au centre d'entraînement. Il était ému d'avoir cette célébration. Une célébration lors de son prochain match au Parc ? On verra quand ce sera son prochain match, mais il n'y a pas la demande et le besoin de Léo d'être célébré. J'ose espérer qu'il sera célébré par nos supporters, il n'y a pas de raisons que ce ne soit pas le cas."

La Coupe de France et Châteauroux

"C'est un trophée que je veux remporter en tant qu'entraîneur principal. C'est un trophée très difficile à gagner. (Sur Châteauroux) C'est une équipe professionnelle qui s'entraîne tous les jours. Sur le plan athlétique, elle sera prête. Ca va vite dans la profondeur, il y a beaucoup d'engagement. On a travaillé pour être prêts mentalement car il y a plus de gens qui vont être supporters de Châteauroux que du PSG et des joueurs qui vont jouer le match le plus important de leur saison."

Sur Kylian Mbappé

"J'ai vu ce qu'il s'est passé à New York lors d'un match de basket et c'est très rare. Il faut apprécier d'avoir Kylian dans notre club et en France. A-t-il changé ? Non. Il a voulu vite rejouer. Je pense, car c'est un garçon très intelligent et qui imprime vite, qu'il doit s'apercevoir que le regard sur lui a changé. Ca ne doit pas rajouter une pression. Il est capable de l'assumer. Le Kylian que l'on a au quotidien est le même qu'en début de saison."

Le forfait de Neymar

"La Coupe de France est un trophée important au club, le plus beau des trophées à mes yeux, il réunit l'ensemble du football français. Après la défaite à Lens, on s'est vite replongé dans le travail. On savait qu'on allait avoir beaucoup d'absences à un certain moment avec le retour du Mondial et les suspensions. J'ai souhaité qu'on réduise le nombre de joueurs dans le vestiaire. J'en suis très satisfait, ça permet de faire de la place aux jeunes joueurs. Mais, sur ce match post-Mondial, il y a des absents pour X raisons. On aura une équipe très compétitive demain. L'absence de Neymar (ce vendredi) était prévue, comme tous les joueurs présents au Mondial. On avait décidé que Ney allait traiter sa grosse entorse à la cheville dans cette période-là."

Sur les jeunes de son effectif

"Ca va être une opportunité pour certains jeunes de démarrer ou avoir plus de minutes sur ce match-là. On sort d'une grosse déception, on a une obligation de résultat, il n'y a pas une envie de faire récupérer certains joueurs. L'absence de certains va donner une chance à certains jeunes, à eux d'en profiter. On a réduit l'effectif pour que ces joueurs grandissent."

L'état d'esprit de Neymar

"Je ne suis pas du tout inquiet. On a un Neymar sérieux, qui avait envie de jouer les deux premiers matchs de championnat, malheureusement il a été sanctionné. Il est très investi, comme en première partie de saison."