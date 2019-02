Ce Marseillais de Villefranche qui aura "plus d’envie" face au PSG

Pour la première fois de son histoire, le FC Villefranche Beaujolais va disputer un 8e de finale de Coupe de France, mercredi (18h30) contre le PSG, au Groupama Stadium.

Et le 13e de National 1 compte dans ses rangs un joueur qui sera peut-être encore plus motivé que ses partenaires. Car Rémi Sergio est natif de Marseille, et ne cache pas son amour pour l’OM. "Je suis supporter, sans être fanatique", confie au Progrès celui qui abordera ce match "avec d’autant plus d’envie (le) concernant qu’(il est) Marseillais."

Et ce même si l’ancien milieu de terrain nîmois vibre aujourd’hui moins devant le Classique de la Ligue 1, en raison de "la grande différence" qui existe désormais entre les deux rivaux. "C’est beau parce que c’est Paris, mais je ne vais pas arriver sur le terrain comme un rêveur, poursuit-il. Ça reste un match de foot. On sait la difficulté que l’on va rencontrer, mais il faudra tout donner pour ne pas avoir de regrets."