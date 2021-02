Caen : Dupraz veut éviter «la fessée» face au PSG

Ancien pensionnaire de Ligue 1 et aujourd'hui en Ligue 2, le SM Caen connait bien son adversaire du jour : le Paris Saint-Germain. En conférence de presse mardi soir, Pascal Dupraz s'est confié. L'entraîneur caennais sait bien ce qui l'attend mercredi soir : « Il n'y a pas de complexes à nourrir. Il y a juste la pression de prendre une fessée ».

Malgré tout, il espère que ses joueurs vont en profiter pour tirer des leçons : « Si, demain, Mbappé et Neymar sont sur la pelouse, j'espère que ceux qui sont sur le banc se rendront compte des efforts et des appels incessants que ces joueurs font. Il faut s'inspirer du meilleur ». Et il a raison puisqu'en championnat, Caen n'est pas vraiment sur une bonne saison. L'équipe occupe actuellement la 11eme place du tableau de deuxième division. Les joueurs de Dupraz n'ont pas gagné depuis quatre matchs.

Une équipe décimée



Autre difficulté qui ne facilite pas la tâche à Pascal Dupraz, les nombreux absents dans l'effectif. Notamment son milieu de terrain Jessy Dominguet, suspendu. L'entraîneur doit aussi et surtout faire face à de nombreux blessés : ses deux gardiens Rémy Riou et Garissone Innocent, son défenseur Jonathan Rivierez, son milieu Prince Oniangué, son latéral Yoël Armougom, et enfin ses attaquants Benjamin Jeannot et Kélian Nsona. L'entraîneur du SM Caen doit donc former une équipe avec un peu moins d'expérience.

Malgré tout, l'équipe n'y va pas à reculons et avec de la peur, bien au contraire. Seule bonne nouvelle pour le groupe, le retour de l'attaquant américain Nicholas Gioacchini. Il revient après avoir été suspendu. Toujours en conférence de presse, Pascal Dupraz regrette le huis-clos, les supporters sont la plus grosse absence de l'équipe : « Bien sûr que ce match aurait pu être l’occasion de récompenser tous nos supporters. Mais c’est tous les week-ends que c’est insupportable de jouer sans eux ». La rencontre aura lieu au Stade Michel-d'Ornano et le coup d'envoi est prévu à 21h05.