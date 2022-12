beIN SPORTS DIFFUSEUR DE LA COUPE DE FRANCE MASCULINE, LA COUPE DE FRANCE FEMININE, ET LA COUPE GAMBARDELLA

beIN MEDIA GROUP ("beIN") et la Fédération Française de Football, ont conclu un accord jusqu'en 2026 pour la diffusion de l'intégralité des matchs de la Coupe de France masculine à compter des 32èmes de finale, mais aussi des rencontres de Coupe de France féminine, et de Coupe Gambardella. Cet accord permet à beIN SPORTS de renforcer son offre football en France, et continuer de faire rayonner ces compétitions dans plus de 30 territoires sur ses antennes à l'international, dont la région MENA, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Turquie, le Canada, ou encore Hong-Kong.



COUVERTURE DE LA COUPE DE FRANCE MASCULINE SUR beIN SPORTS

À compter du vendredi 06 janvier 2023, beIN SPORTS France diffusera l'intégralité des matchs des 32èmes de finale, jusqu' à la finale le samedi 29 avril 2023. Pour le prochain tour, 100% des matchs seront diffusés tout au long du week-end, avec : 3 affiches en prime-time (vendredi, samedi et dimanche) dont une affiche agrémentée par un plateau bord terrain en compagnie des journalistes et consultants, 4 multiplex : vendredi 06/01 en accès prime-time (1 multiplex), samedi 07/01 (1 multiplex) et dimanche 08/01 (2 multiplex), les 5 affiches diffusées le samedi en journée qui seront proposées en intégralité, et 1 magazine qui résumera l'ensemble des buts et des résultats lors de chaque tour.



Lors des 32èmes de finale, beIN SPORTS diffusera donc l'intégralité des rencontres, dont : Châteauroux / Paris Saint-Germain (vendredi 06 janvier 2023 depuis le bord terrain du Stade Gaston Petit, en prime-time et en exclusivité sur beIN SPORTS 1), Olympique Lyonnais / Metz, Hyères FC / Olympique de Marseille, Bordeaux / Rennes, Paris FC / Valenciennes, Lille OSC / Troyes, ESA Linas-Montlery / RC Lens ou encore Lannion / Toulouse FC.



Martin AURENCHE, Vice-President Sports, Contents & Acquisitions beIN MEDIA GROUP, a déclaré : “Nous sommes heureux de poursuivre et renforcer notre partenariat avec le football français au travers de la FFF jusqu'en 2026. Cet accord permet à beIN SPORTS de retrouver sur ses antennes les clubs faisant partie de l'élite du football français mais aussi d'accueillir sur son service premium de sport le monde amateur en proposant une couverture de qualité qui permettra de faire rayonner le football hexagonal sur son territoire domestique, mais aussi au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, au Canada, en Asie et en Océanie."



Florent HOUZOT, Directeur des antennes, des programmes et de la rédaction beIN SPORTS France, a déclaré : “C'est un réel privilège pour beIN SPORTS d'accueillir la Coupe de France sur ses antennes. Une compétition nationale chargée d'histoires et de traditions. A l'image de notre couverture éditoriale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, les journalistes et consultants de l'antenne seront mobilisés afin de proposer un dispositif dédié qui valorisera le football professionnel et amateur. En plus des images d'archives auxquelles nous aurons accès, beIN SPORTS retransmettra les tirages au sort, les cérémonies, ou encore le résumé des rencontres sur l'ensemble de nos supports numériques."