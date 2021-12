ASSE : Dupraz ne veut pas "galvauder" le match contre Jura Sud

"On ne saura que dimanche si c'était un bon tirage"

Pascal Dupraz avait bien débuté son aventure à la tête de l'AS Saint-Étienne, avec un succès en 32èmes de finales de la Coupe de France sur la pelouse de Lyon-La Duchère (0-1). Toutefois, la suite a été moins heureuse, avec un revers concédé face au FC Nantes juste avant la trêve hivernale sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (0-1). Marqué par un goût amer, le technicien a appelé son groupe"J'ai accusé le coup (après la défaite contre Nantes). Il m'a fallu 24 heures pour digérer. Je pensais démarrer à Geoffroy-Guichard avec un meilleur résultat. Maintenant, le contenu de la deuxième mi-temps, à défaut de me rassurer, me laisse penser qu'on peut capitaliser dessus. Il faut performer en Ligue 1, mais là on a la possibilité d'avancer avec ce match de Coupe de France., a-t-il indiqué en conférence de presse dans des propos retranscrits par L'Equipe.

Avec déjà des recrues, et notamment les renforts représentés par les arrivées de Joris Gnagnon et Bakary Sako, l'ASSE ne compte pas s'arrêter là, comme l'a confié Dupraz. "J'espère, nous espérons tous un mercato prolixe, mais Il faut que la venue des joueurs soit validée par tous. Cela se fait en accord avec Loïc (Perrin) et la cellule recrutement sous la conduite de Jean-Luc Buisine. Après, la CAN et le Covid-19 compliquent le marché. Saint-Étienne reste un club de référence qui séduit même si le classement (lanterne rouge de Ligue 1) peut freiner. Mais il le semble que les joueurs que l'on approche sont réceptifs. C'est encourageant."