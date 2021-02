7eme tour Coupe de France : Quevilly-Rouen et Avranches ouvrent le bal !

Ce 7eme tour de Coupe de France, entre Quevilly-Rouen et Avranches et dont le coup d'envoi sera donné ce vendredi soir à 18h est unique en son genre. Il s'agit tout bonnement du premier match de la voie amateur de la traditionnelle compétition rassemblant toutes les clubs de France. C'est fois, ça y est, on y est et les choses sérieuses vont pouvoir débuter. Et c'est presque un soulagement tant la Coupe de France a failli ne pas trouver d'issue favorable en raison du contexte sanitaire dans l'hexagone. Débattue à tous les niveaux du gouvernement puis remastérisée au vu des conditions inégales de chaque club, la prestigieuse coupe aura bien une édition 2020/2021 mais selon un format inédit avec une voie réservée à la Ligue 1 et Ligue 2 et une autre pour les amateurs. Ce vendredi soir, Quevilly-Rouen et l'US Avranches ouvrent le bal de ce 7eme tour de Coupe.

Une opposition 100% National

Et quoi de mieux que lancer les hostilités avec une affiche 100% National entre deux formations normandes avec d'un côté « QRM», 2eme du championnat et de l'autre, Avranches Mont Saint-Michel, 5eme. Les deux équipes se tiennent d'ailleurs en 10 points. Bruno Irles (notre photo), l'entraîneur rouennais s'est dit ravi de retrouver la compétition : « Je connais les dangers de cette coupe, ses avantages aussi, prévient l'ancien joueur de Monaco. Oui, on a pris une belle claque contre Avranches en championnat (4-1). Mais l'esprit de « revanche », on l'aura en championnat. Là, ce ne sera pas le même état d'esprit. Il ne faut pas prendre de risques inutiles avec la Coupe de France. Elle doit nous servir de préparation mais je ne galvauderai jamais ces matchs de coupe. » À potentiellement trois tours d'un 16eme de finale historique pour les Avranchinais, ce format new-look de la compétition a de quoi séduire mais Frédéric Reculeau, l'entraîneur normand, a déjà calmé les ardeurs : « Si on peut vivre une belle aventure, ce serait bien pour tout le monde mais le chemin est encore long...» L'esprit Coupe de France est en tout cas bien présent et devrait durer tout le week-end où cinquante-neuf matches sont au programme.