Ce sera donc Gaël Monfils, Benoît Paire, Jo-Wilfried Tsonga, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Sébastien Grosjean a communiqué lundi sa première sélection en tant que nouveau capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, dans ce qui sera aussi une toute nouvelle formule tant décriée (voir plus bas), avec les confrontations à Madrid sur une journée, au bout de deux matches de simple et un éventuel double - d'abord le duel des n°2, puis celui des n°1 et enfin le double, tous les matches en deux sets gagnants.

Grosjean a admis que Lucas Pouille, forfait pour la fin de saison depuis vendredi, était normalement de la partie, évoquant "son classement et son expérience en Coupe Davis". Etant donné que Gaël Monfils, dont c'est la grande réapparition après quasiment quatre ans d'absence (février 2016, un premier tour face au Canada en Guadeloupe), était inamovible à partir du moment où il était "très motivé" selon le capitaine, c'est donc Paire ou Tsonga qui a été repêché à la dernière minute. Pour Herbert et Mahut, un peu en froid, c'est aussi la possibilité d'effectuer l'apparition obligatoire en vue des JO 2020.

"Il y aura du monde, il faut y croire et aller voir, supplie Grosjean en conférence de presse. Tous les joueurs sont à fond derrière leur pays. Les supporters aussi peuvent évoluer." Quant au choix des hommes, l'ancien coach de Richard Gasquet s'est brièvement expliqué: "Quand Gaël Monfils est rentré chez les Bleus, j'y étais toujours. Je le connais de l'intérieur, et je connais aussi Paire, c'est un sudiste. Ça s'était très bien passé en demi-finales contre l'Espagne, il a été irréprochable et avec un super état d'esprit. Je ne suis pas inquiet." La dernière incertitude, et elle est de taille, concerne la présence ou non de Kei Nishikori, qui a annulé toute la tournée asiatique. "Je ne sais pas, on se prépare à affronter les meilleurs possibles."

Le tirage

Groupe A

France

Serbie (jeudi 21 novembre)

Japon (mardi 19 novembre)

Groupe B

Croatie

Espagne

Russie

Groupe C

Argentine

Allemagne

Chili

Groupe D

Belgique

Australie

Colombie

Groupe E

Grande-Bretagne

Kazakhstan

Pays-Bas

Groupe F

Etats-Unis

Italie

Canada

Les six premiers et les deux meilleurs deuxièmes en quarts de finale (vendredi 22 novembre, puis les demies le samedi 23 et la finale le dimanche 24).