Ereintés. Deux jours après avoir remporté leur premier Masters à Londres, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont, malgré la fatigue, réussi à remporter le double décisif mardi à Madrid, au bout du suspense face à la paire japonaise Yasutaka Uchiyama-Ben McLachlan (6-7[4], 6-4, 7-5). Et à offrir ainsi la victoire aux Bleus pour leurs débuts dans cette nouvelle, et déjà très contestée, mouture de la Coupe Davis (2-1).

Les deux équipes étaient à égalité à l’issue des deux premiers simples. Car si Jo-Wilfried Tsonga a su se montrer expéditif contre Uchiyama (6-2, 6-1), Gaël Monfils s’est lui fait surprendre par Yoshihito Nishioka (7-5, 6-2). Et c’est donc le duo Mahut-Herbert, qui avait complété sa collection de tournois du Grand Chelem à Melbourne en début d’année, a encore dû apporter le dernier point aux Tricolores. Dans une drôle d’ambiance

Mahut : « Très fiers »

Les deux hommes ont pourtant perdu au tie-break une première manche où ils se seront procurés l’unique balle de break, lors du deuxième jeu. Face à des Japonais plus en jambes, ils parvenaient tout de même à égaliser à un set partout, à l’expérience. Et alors que Mahut allait ensuite servir pour le match à 5-4, ils se faisaient débreaker mais parvenaient à reprendre le service adverse dans la foulée. Et à finalement s’imposer, non sans mal, sur leur deuxième balle de match.

« C'était très difficile, on a eu peu de temps pour s'adapter, mais on voulait rendre la confiance. L'équipe comptait sur nous. On est très fiers », savourait ensuite au micro de beIN SPORTS un Nicolas Mahut bien conscient d’avoir évité aux Bleus une cruelle désillusion d’entrée, face à des Japonais privés de Kei Nishikori. Car c’est la Serbie, emmenée par Novak Djokovic, qu’ils vont devoir affronter jeudi.