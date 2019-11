Rafael Nadal était au pied du mur, mais il n'a pas tremblé la moindre seconde. Alors que Pablo Carreno Busta s'était incliné contre Guido Pella, le n°1 mondial était dans l'obligation de battre Diego Schwartzman pour que le pays-hôte ne soit pas éliminé dès les quarts. Mission accomplie, avec une victoire 6-1, 6-2 en 1h01 ! Invaincu depuis quinze ans en Coupe Davis et jamais battu par l'Argentin en huit confrontations, le Majorquin a soigné ses statistiques, en dominant le match de bout en bout. Auteur de 8 aces, 0 double-faute et 68% de premières balles, il n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a pris le service adverse à 1-0 et 4-1 dans le premier set, et à 1-1 et 3-1 dans le deuxième. Tout va donc se jouer lors du double, auquel il va participer aux côtés de Marcel Granollers, Feliciano Lopez allant prendre place sur le banc.

Pella avait donné le premier point à l'Argentine

Avant cela, l'Argentine avait mené 1-0 dans cette rencontre, suite au succès de Guido Pella (25eme) contre Pablo Carreno Busta (27eme) : 6-7, 7-6, 6-1 en 2h48. Le match a débuté dans une atmosphère assez lourde, après l'hymne espagnol où les joueurs de la Roja ont laissé une place vide à Roberto Bautista Agut, qui les a quittés jeudi suite au décès de son père, et une minute de silence a été respectée en son hommage. Puis l'ambiance s'est grandement réchauffée, avec des supporters argentins faisant au moins autant de bruit que les Espagnols. Le premier set a vu Carreno Busta, qui disputait son premier match de la semaine, mener 5-3, manquer une balle de set à 5-4 puis se faire débreaker, avant de remporter le set au tie-break (7-3). Scénario identique dans la deuxième manche, mais en faveur de Pella, qui a eu trois balles de set à 5-4, s'est fait débreaker, et a finalement remporté le tie-break 7-4. Tout s'est donc joué dans le troisième set où il n'y a cette fois pas eu le moindre suspense. Pella a totalement fait déjouer son adversaire et l'a breaké à 2-1 et 4-1 pour s'imposer.

17h30 : ARGENTINE - ESPAGNE : 1-1 (en cours)

Guido Pella (ARG) bat Pablo Carreno Busta (ESP) : 6-7 (3), 7-6 (4), 6-1

Rafael Nadal (ESP) bat Diego Schwartzman (ARG) : 6-1, 6-2

Maximo Gonzalez/Leonardo Mayer (ARG) - Marcel Granollers/Rafael Nadal (ESP)