Coupe Davis

Malgré l'élimination de la France, le double devait tout de même se disputer, et pas question d'abandonner ou de déclarer forfait pour Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ou Janko Tipsarevic et Viktor Troicki, même si la rencontre n'avait aucun enjeu. Finalement, c'est la paire française qui s'est imposée 6-4, 6-4 en 1h14, et qui permet donc aux Bleus de ne s'incliner "que" 2-1 face à la Serbie, ce qui ne changera strictement rien à la suite. Herbert et Mahut ont breaké à 2-2 dans le premier set pour le remporter, puis sont parvenus à revenir de 1-3 à 3-3 dans le deuxième, avant de signer le break décisif à 4-4. C'est donc une douzième victoire d'affilée pour les vainqueurs de Bercy et du Masters. A défaut de Saladier d'Argent, place désormais aux vacances !