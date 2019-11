C'est donc la Russie qui défiera le Canada samedi matin en demi-finale de la Coupe Davis ! A l'issue de la rencontre la plus chaude depuis le début de la compétition, avec contestations arbitrales, prises de tête, grosse ambiance et rebondissements au menu, la Russie a battu la Serbie 2-1 grâce au double.

Sur les quatre joueurs présents sur le court, seul Viktor Troicki n'avait pas joué en simple un peu plus tôt. Et après 2h15 de match, Karen Khachanov et Andrey Rublev ont finalement battu Novak Djokovic et Viktor Troicki sur le score de 6-4, 4-6, 7-6. Ce sont les Serbes qui sont le mieux entrés dans la partie en menant 3-1, mais la Russie a réussi deux breaks de suite pour empocher la première manche. Dans la deuxième, Djokovic et Troicki ont encore mené 3-1, puis se sont fait rejoindre à 4-4, avant de signer le break décisif à 5-4 et égaliser à un set partout. Tout s'est donc joué dans la dernière manche, où chaque équipe a facilement remporté sa mise en jeu, sauf à 2-2 où la Serbie a dû sauver deux balles de break.

Il a donc fallu disputer un tie-break pour attribuer le billet pour les demi-finales, et il a été riche en suspense. Les Serbes se sont procurés trois balles de match à 6-5, 7-6 et 8-7, mais ils ne les ont pas converties, et c'est la Russie qui a eu le dernier mot à 9-8, sur sa première balle de match. Pour la neuvième fois de leur histoire, et la première fois depuis 2008, voilà donc les Russes (sans leur meilleur joueur Daniil Medvedev !) dans le dernier carré de la Coupe Davis. Viktor Troicki n'avait plus que ses yeux pour pleurer, Janko Tipsarevic est officiellement à la retraite, et Novak Djokovic va pouvoir prendre des vacances bien méritées, après une saison riche de cinq titres. Mais pas de Saladier d'Argent. Tant pis pour ceux qui rêvaient d'une finale Espagne-Serbie avec un choc Nadal-Djokovic...