Si la France a galéré mardi contre le Japon, attendant le troisième set du troisième match pour assurer sa victoire, il n’en fut pas de même pour la Serbie, qui a déroulé face à ses mêmes Nippons en phase de poules de la Coupe Davis à Madrid ce mercredi. Les Serbes ont en effet assuré la victoire dès le deuxième simple. Filip Krajinovic (40eme) avait parfaitement lancé son équipe en battant Yuichi Sugita (104eme), préféré à Yasutaka Uchiyama, qui n’avait gagné que trois jeux contre Jo-Wilfried Tsonga la veille : 6-2, 6-4 en 1h09. Le Serbe, auteur de 5 aces et 66% de premières balles, n’a pas eu la moindre balle de break à défendre et a breaké à 1-1 et 3-1 dans le premier set et 1-1 dans le deuxième. C’est ensuite Novak Djokovic qui est entré sur le court face à Yoshihito Nishioka (73eme), et il n’y a pas eu de suspense, avec une victoire 6-1, 6-2 en 1h08 du n°2 mondial. « Nole » a perdu son service dans le premier set alors qu’il menait 2-0, mais a déroulé ensuite, breakant à 2-1 et 4-1, puis à 1-1 et 4-2 dans le deuxième. Avec deux défaites au compteur, le Japon est donc éliminé. La première place se jouera jeudi (à partir de 11h00) entre la Serbie et la France.

L'Allemagne crée la surprise

Dans le groupe C, l'Allemagne revient à égalité avec l'Argentine, après sa victoire sur ces mêmes Argentins. Les Allemands ont remporté les deux simples, grâce à Philipp Kohlschreiber et Jan-Lennard Struff. Kohlschreiber (79eme) a créé la surprise en battant Guido Pella (25eme) en trois sets : 1-6, 6-3, 6-4 en 1h56. Il a perdu son service deux fois dans le premier set et n'a ensuite plus été breaké, malgré deux occasions pour l'Argentin. Dans le deuxième match, Stuff (35eme) a créé une autre surprise, en battant Diego Schwartzman, le n°14 mondial : 6-3, 7-6 en 1h50. Auteur de 12 aces, il n'a été breaké qu'une seule fois, à 5-4 dans le deuxième set alors qu'il venait de manquer une balle de match. Mais il s'est rattrapé ensuite en remportant un tie-break très serré (10-8) sur sa quatrième balle de match. L'Allemagne visera la première place du groupe jeudi contre le Chili.

COUPE DAVIS / PHASE FINALE

Du 18 au 24 novembre à Madrid

PREMIER TOUR

Groupe A

1- France : 1 victoire, 0 défaite, 2 matches gagnés, 1 match perdu

2- Serbie : 1 victoire, 0 défaite, 2 matchs gagnés, 0 match perdu

3- Japon : 0 victoire, 2 défaites, 1 match gagné, 4 matchs perdus

Mercredi 20 novembre 2019

11h00 : SERBIE - JAPON : 2-0

Filip Krajinovic (SER) bat Yuichi Sugita (JAP) : 6-2, 6-4

Novak Djokovic (SER) bat Yoshihito Nishioka (JAP) : 6-1, 6-2

Janko Tipsarevic/Viktor Troicki (SER) - Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (JAP)

Groupe C

1- Argentine : 1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 2 matchs perdus

2- Allemagne : 1 victoire, 0 défaite, 2 matchs gagnés, 0 match perdu

3- Chili : 0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 3 matches perdus

Mercredi 20 novembre 2019

11h00 : ARGENTINE - ALLEMAGNE : 0-2

Philipp Kohlschreiber (ALL) bat Guido Pella (ARG) : 1-6, 6-3, 6-4

Jan-Lennard Struff (ALL) bat Diego Schwartzman (ARG) : 6-3, 7-6 (8)

Maximo Gonzalez/ Leonardo Mayer (ARG) - Andreas Mies/Kevin Krawietz (ALL)