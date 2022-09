L'équipe de France de Coupe Davis effectuait son entrée en lice ce mercredi à Hambourg face à l'Allemagne. Un avantage de taille pour nos voisins d'outre-Rhin qui évoluent donc à domicile dans une salle comble et surchauffée pour donner des ailes à Jan-Lennard Struff. Classé au 132eme rang du classement ATP, celui-ci ne partait pas avec les faveurs des pronostics contre Benjamin Bonzi, 53eme joueur mondial. Néanmoins, dès les premiers échanges un certain ascendant a été pris par l'Allemand dont la puissance au service a acculé le Tricolore. Jamais en mesure de confisquer la mise en jeu de son adversaire, le Français a perdu la sienne à 2-2 et a concédé la première manche (6-4).

Dans le set suivant, Benjamin Bonzi a repris les affaires en main et a fait preuve d'une solidité à toute épreuve conjuguée à une justesse technique esthétique. En breakant rapidement son adversaire puis en récidivant en fin de manche, il a égalisé à 1-1, empochant le secnd acte sur le score de 2-6. Mais ce scénario a révolté l'Allemand. Porté par son public, il s'est remis à servir fort et bien. Capable de lâcher 14 aces dans la partie, Jan-Lennard Struff en a catapulté certains à plus de 200km/h. Cela n'a toutefois pas empêché les deux joueurs de se breaker mutuellement à deux reprises dans un 3eme set de toute beauté. Cependant, le Tricolore a craqué au plus mauvais moment.

1-0 en faveur de l'Allemagne

Bénéficiant de deux balles de match à 5-4, le Nîmois n'en a converti aucune. Puis il a fait preuve de fébrilité au plus mauvais moment, concédant sa mise en jeu à 6-5, laissant l'opportunité à Jan-Lennard Struff de servir pour le gain du match. Bien que quatre balles de match ont été sauvées, Benjamin Bonzi a fini par craquer face aux coups de boutoir répétés. Il s'incline en trois manches (6-4, 2-6, 7-5) et concède le premier point à l'Allemagne avant le second match opposant Adrien Mannarino à Oscar Otte.